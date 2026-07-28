В Татарстане до 2030 года заменят почти 1500 старых лифтов

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Республика
28 июля 2026  11:33
Автор:
Дмитрий Смирнов

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин рассказал, что до 2030 года нужно обновить 1474 лифта, которым уже исполнилось или вот-вот исполнится 25 лет — это предельный срок их службы.

Главное правило: если лифт не заменить вовремя, его просто остановят. 

Замена лифтов делится на две больших категории:

  • 980 штук — их замена финансируется через общего регионального оператора (фонд капремонта, куда платят все).

  • 494 штуки — находятся на специальных счетах конкретных домов. То есть жильцы сами копят деньги и сами решают, когда тратить.

Именно со второй категорией, по словам Шайдуллина, «наиболее сложная ситуация». Жильцы не торопятся проводить ремонт. Пример: в 2025 году на спецсчетах нужно было заменить 36 лифтов, а сделали это только в трёх домах.

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