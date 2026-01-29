Закулисье дедлайна КХЛ: как приходил Тодд и почему в Казани остался Яшкин

Спустя день после закрытия трансферного окна в КХЛ «Ак Барс» провел открытую тренировку, в ходе которой на вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, главный тренер Анвар Гатиятулин и новичок «барсов» Нэйтан Тодд. Из обстоятельных ответов генменеджера удалось выяснить, насколько оперативно была закрыта сделка по Тодду и по какой причине прогнозируемый обмен Дмитрия Яшкина не состоялся.

Нападающий Дмитрий Яшкин остается в расположении «Ак Барса»

«Менять, просто чтобы менять, - мы так не делаем»

Казанский клуб двумя сделками завершил селекцию сезона 2025/26. В количественном отношении получилось скромно, учитывая обилие слухов вокруг потенциальных трансферов за 25 января. Генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин в беседе с журналистами рассказал, чем руководствовался на «флажке», и подтвердил некоторые трансферные слухи, витавшие в прессе.

В первую очередь до последнего шли переговоры об обмене Дмитрия Яшкина. Валиуллин несколько раз подчеркнул, что ни один из предложенных вариантов не удовлетворил Казань: «Если какие-то клубы желали его подписать, то они должны были понимать: когда идут громкие обмены, то нам должны предложить игрока уровня Яшкина». Выходили на «Ак Барс» и «Трактор», и минское «Динамо», а вот гипотетический обмен в СКА на Марата Хайруллина оказался слухом - ни агент игрока, ни петербургский клуб были не в курсе. Так Яшкин остался в «Ак Барсе», и стороны решили все начать с чистого листа.

Во второй вероятной сделке фигурировал Владимир Алистров. Игрок сборной Беларуси заинтересовал минское «Динамо», но взамен казанской стороне не смогли предложить достойного кандидата.

- Володя - это боевая единица, хороший игрок нашей лиги. Менять, просто чтобы менять, - мы так не делаем, - резюмировал Валиуллин.

На легионерскую позицию в итоге приехал Нэйтан Тодд, о чем мы расскажем ниже. Но помимо этого игрока менеджмент клуба рассматривал еще несколько вариантов. Речь о Кевине Лабанке из «Шанхайских Драконов» (29 очков в 36 играх) и Даниэле Спронге из ЦСКА (31 очко в 29 играх). У первого игрока в контракте был прописан запрет на обмен, а в случае со Спронгом москвичи запросили слишком высокую цену. Согласился на их условия лишь «Автомобилист», где форвард успел набрать семь очков за шесть встреч.

Новичок казанского клуба Нэйтан Тодд

«Мы договорились за 5 - 10 минут»

Но начал пресс-конференцию Марат Валиуллин с раскрытия деталей сделки по Тодду. Напомним, что за несколько минут до окончания дедлайна «Ак Барс» и «Спартак» провернули громкую сделку - москвичи отдали одного из лучших бомбардиров команды Нэйтана Тодда, получив от Казани защитника Артемия Князева и нападающего Брэндона Биро. На двоих Князев и Биро забросили лишь две шайбы, но в то же время Тодд, чей контракт со «Спартаком» истекал в мае этого года, не смог договориться с клубом о продлении соглашения. В итоге «Ак Барсу» удалось сыграть на заинтересованности московской стороны избавиться от игрока.

25 января еще в 19.25 легионер в составе «Спартака» уходил со льда «Мегаспорта» после поражения от «Локомотива», а уже в 23 часа сделка между Москвой и Казанью была согласована.

- Мы договорились за 5 - 10 минут. Артемий Князев у нас должен был уходить в аренду в другой клуб, уже были подписаны документы. Пришлось эту сделку развернуть, и защитник ушел вместе с Брэндоном Биро. Хочу выразить благодарность руководству «Спартака» за конструктивный диалог, - оценил сделку Валиуллин.

Уже 27 января Тодд прибыл в расположение команды и появился на открытой тренировке перед журналистами в одной тройке с Александром Хмелевским и Семеном Тереховым. Примечательно, что с Хмелевским новичок «барсов» вполне успешно отыграл сезон в Уфе и даже выходил в бригадах большинства. Вполне вероятно, что этот опыт руководство клуба также учитывало при подборе новичков.

Тодд дебютировал за казанский клуб 28 января в игре с «Салаватом Юлаевым». В этом матче «Ак Барс» уступил в овертайме 3:4, а новичок не отметился результативными действиями.

Селекционная работа, несмотря на закрытие трансферного окна, продолжается. Впереди, как анонсировал Марат Валиуллин, череда продлений контрактов с молодыми игроками.

- Хотим продлевать их не на год-два, а на три, чтобы было понимание по составу до 2029 года. В ближайшие пару дней могут быть новости, - заявил функционер.