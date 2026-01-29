Закулисье дедлайна КХЛ: как приходил Тодд и почему в Казани остался Яшкин

Спустя день после закрытия трансферного окна в КХЛ «Ак Барс» провел открытую тренировку, в ходе которой на вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, главный тренер Анвар Гатиятулин и новичок «барсов» Нэйтан Тодд. Из обстоятельных ответов генменеджера удалось выяснить, насколько оперативно была закрыта сделка по Тодду и по какой причине прогнозируемый обмен Дмитрия Яшкина не состоялся.
«Менять, просто чтобы менять, - мы так не делаем»
Казанский клуб двумя сделками завершил селекцию сезона 2025/26. В количественном отношении получилось скромно, учитывая обилие слухов вокруг потенциальных трансферов за 25 января. Генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин в беседе с журналистами рассказал, чем руководствовался на «флажке», и подтвердил некоторые трансферные слухи, витавшие в прессе.
В первую очередь до последнего шли переговоры об обмене Дмитрия Яшкина. Валиуллин несколько раз подчеркнул, что ни один из предложенных вариантов не удовлетворил Казань: «Если какие-то клубы желали его подписать, то они должны были понимать: когда идут громкие обмены, то нам должны предложить игрока уровня Яшкина». Выходили на «Ак Барс» и «Трактор», и минское «Динамо», а вот гипотетический обмен в СКА на Марата Хайруллина оказался слухом - ни агент игрока, ни петербургский клуб были не в курсе. Так Яшкин остался в «Ак Барсе», и стороны решили все начать с чистого листа.
Во второй вероятной сделке фигурировал Владимир Алистров. Игрок сборной Беларуси заинтересовал минское «Динамо», но взамен казанской стороне не смогли предложить достойного кандидата.
- Володя - это боевая единица, хороший игрок нашей лиги. Менять, просто чтобы менять, - мы так не делаем, - резюмировал Валиуллин.
На легионерскую позицию в итоге приехал Нэйтан Тодд, о чем мы расскажем ниже. Но помимо этого игрока менеджмент клуба рассматривал еще несколько вариантов. Речь о Кевине Лабанке из «Шанхайских Драконов» (29 очков в 36 играх) и Даниэле Спронге из ЦСКА (31 очко в 29 играх). У первого игрока в контракте был прописан запрет на обмен, а в случае со Спронгом москвичи запросили слишком высокую цену. Согласился на их условия лишь «Автомобилист», где форвард успел набрать семь очков за шесть встреч.
«Мы договорились за 5 - 10 минут»
Но начал пресс-конференцию Марат Валиуллин с раскрытия деталей сделки по Тодду. Напомним, что за несколько минут до окончания дедлайна «Ак Барс» и «Спартак» провернули громкую сделку - москвичи отдали одного из лучших бомбардиров команды Нэйтана Тодда, получив от Казани защитника Артемия Князева и нападающего Брэндона Биро. На двоих Князев и Биро забросили лишь две шайбы, но в то же время Тодд, чей контракт со «Спартаком» истекал в мае этого года, не смог договориться с клубом о продлении соглашения. В итоге «Ак Барсу» удалось сыграть на заинтересованности московской стороны избавиться от игрока.
25 января еще в 19.25 легионер в составе «Спартака» уходил со льда «Мегаспорта» после поражения от «Локомотива», а уже в 23 часа сделка между Москвой и Казанью была согласована.
- Мы договорились за 5 - 10 минут. Артемий Князев у нас должен был уходить в аренду в другой клуб, уже были подписаны документы. Пришлось эту сделку развернуть, и защитник ушел вместе с Брэндоном Биро. Хочу выразить благодарность руководству «Спартака» за конструктивный диалог, - оценил сделку Валиуллин.
Уже 27 января Тодд прибыл в расположение команды и появился на открытой тренировке перед журналистами в одной тройке с Александром Хмелевским и Семеном Тереховым. Примечательно, что с Хмелевским новичок «барсов» вполне успешно отыграл сезон в Уфе и даже выходил в бригадах большинства. Вполне вероятно, что этот опыт руководство клуба также учитывало при подборе новичков.
Тодд дебютировал за казанский клуб 28 января в игре с «Салаватом Юлаевым». В этом матче «Ак Барс» уступил в овертайме 3:4, а новичок не отметился результативными действиями.
Селекционная работа, несмотря на закрытие трансферного окна, продолжается. Впереди, как анонсировал Марат Валиуллин, череда продлений контрактов с молодыми игроками.
- Хотим продлевать их не на год-два, а на три, чтобы было понимание по составу до 2029 года. В ближайшие пару дней могут быть новости, - заявил функционер.