Завершена реставрация памятника архитектуры в Балтасинском районе РТ

Республика
7 октября 2025  09:12

В Балтасинском районе Татарстана завершены масштабные реставрационные работы на здании бывшей гостиницы купца второй гильдии Муртазы Мулюкова, возведенной в 1911 году. Исторический объект, расположенный на знаменитом Сибирском тракте, сохранил свой аутентичный облик после проведения комплекса восстановительных мероприятий.

Специалисты выполнили капитальное укрепление фундамента методом инъектирования и осуществили полную реконструкцию кровли с воссозданием исторических форм и заменой поврежденных конструкций. В здании внедрена современная система отопления, обеспечивающая необходимый микроклимат для хранения музейных коллекций.

В настоящее время в отреставрированном памятнике архитектуры размещаются краеведческий музей и музей Мусы Джалиля. При адаптации внутренних помещений под музейные нужды была сохранена оригинальная планировка и подлинные архитектурные элементы здания.

Объект, представляющий собой ценный образец архитектуры рубежа XIX-XX веков, продолжает находиться под государственной охраной

«Ак Барс» дважды разобрался с «Амуром» в Казани
Октябрь в Татарстане: от дождей до снега - один миг