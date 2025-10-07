Завершена реставрация памятника архитектуры в Балтасинском районе РТ

В Балтасинском районе Татарстана завершены масштабные реставрационные работы на здании бывшей гостиницы купца второй гильдии Муртазы Мулюкова, возведенной в 1911 году. Исторический объект, расположенный на знаменитом Сибирском тракте, сохранил свой аутентичный облик после проведения комплекса восстановительных мероприятий.

Специалисты выполнили капитальное укрепление фундамента методом инъектирования и осуществили полную реконструкцию кровли с воссозданием исторических форм и заменой поврежденных конструкций. В здании внедрена современная система отопления, обеспечивающая необходимый микроклимат для хранения музейных коллекций.

В настоящее время в отреставрированном памятнике архитектуры размещаются краеведческий музей и музей Мусы Джалиля. При адаптации внутренних помещений под музейные нужды была сохранена оригинальная планировка и подлинные архитектурные элементы здания.

Объект, представляющий собой ценный образец архитектуры рубежа XIX-XX веков, продолжает находиться под государственной охраной