«Здесь мы сюрпризов не хотим»: экспертное сообщество оценило проект развития Новой Портовой в Казани

«На эту территорию мы приглашаем звезд архитектуры, а не просто архитекторов, которые не известно, как себя проявят. Нет, здесь мы сюрпризов таких не хотим», — рассказывала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина о концепции развития территории на улице Портовой.

Накануне историки, представители культуры, духовенства, бизнеса и администрации города познакомились с проектом активации 287 га у Волги. Основная идея концепции — открыть территорию реки для свободного посещения и вписать ее в общественно-рекреационный каркас Казани.

Среди озвученных предложений — организовать инфраструктуру для всесезонного отдыха горожан и проведения культурных событий, а также обустройство пляжей для населения. Эксперты также высказались за перенос на территорию Портовой Музея 1000-летия Казани, который ютится в помещении на улице Баумана, а также за создание нового музея, где могли бы экспонироваться коллекции, связанные с волжской флорой и фауной.

«Не для нас эта история»

Реновацию Портовой в Казани планируется провести в течение 10 лет. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Концепцию дебютного ЖК разработали архитектурные звезды из московского архбюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». В жилом квартале «Яналиф» от ГК «СМУ-88» уже идет строительство на уровне первых этажей.

Реновация 287 га у речпорта стартовала осенью 2022 года. Первый проект разработан московским архбюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры». Фото: © пресс-служба «СМУ-88».

Всего на Портовой намерены построить 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Территорию обещают насытить общественными и культурными функциями с пешеходной связью с центром города.

Как напомнила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, с 2015-го проект концепции развития территории разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. Он предполагал строительство южнее Речного порта делового центра «Казань-Сити».

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина напомнила причину отказа от проекта малазийских компаний. В результате реализации такой концепции город получит еще один вымирающий по вечерам район. Фото: © Владимир Васильев

«Мы посчитали, что она [концепция] не совсем для нас, не для нас эта история потому что они всю северную косу предложили сделать такой территорий для бизнеса — там должны были расположиться 7 млн кв. м офисных зданий. …Ночью эти территории не самые приятные, там мало людей остается… Поэтому мы сказали, что здесь должны быть более сложные функции. Эта территория должна иметь разнообразие», — отметила главный архитектор.

По всей территории предполагают ввести кольцевое движение электробусов, мысы предлагается объединить мостом, по которому будет разрешено движение для велосипедов и электробусов. Для сохранения «памяти места» порта здесь намерены сохранить грузовые краны. Социальные объекты — школы и детсады — намерены сделать максимально нестандартны форм.

«Обычнее типовые пространства вызывают у детей чувства: «Раз взрослые делают так, значит так надо. Значит я уже ничего не могу изменить». А когда ребенок растет в пространстве разнообразном, интересном …это сподвигает творить и иногда идти против общего мнения. Мы хотим, чтобы эта территория простимулировала детей к подвигам», — сказала Тухватуллина.

Мечты Ильсияр Тухватуллиной, связанные с элеватором, сводятся к тому, чтобы в них появилось образовательное учреждение, либо конгресс холл.

По всей территории гавани предполагаются яхтенные марины, здесь же, вероятно, разместится детская парусная школа.

«Мы на берегу Волги погулять не можем. В лучшем случае можем зайти в Речпорт, да и то не везде – территория ограждена. А здесь как раз будут сквозные проходы, чтобы наши горожане посещали берег Волги. Вторая задача – сделать узнаваемой территорию, чтобы, сделав фотографию, все понимали, что это Казань», - рассказал о возложенной на Портовую задаче Гендиректор СМУ-88 Наиль Галеев.

«Лошадь, которая хорошо скачет, не надо бить»

«Иногда бывает так, что люди начинают вмешиваться со своими идеями и предложениями и это может только испортить. Лошадь, которая хорошо скачет, не надо бить. Есть молодая группа, она начала работать, ее поддержать надо», — отозвался на предложение делиться своим видением реновации Портовой имам-хатыйб мечети Аль-Марджани Мансур Джалялетдинов.

Директор Института истории имени Ш. Марджани Радик Салихов напомнил, что именно речная сеть формировала Казань как торговый и культурный центр.

«Понятно, что в современность нельзя законсервировать старое, но у меня есть предложение – как-то заботиться о топонимической политике в этом месте. Мы должны увековечить память о тех людях, которые жили в этой слободе, от которых ничего не осталось — ни памятников, ни домов. Это и Габденнасыр Курсави — наш величайший богослов, это и династия Амирхановых, династии предпринимателей и промышленников. Нам необходимо задуматься над сохранение наследия, которое Ново-Татарская слобода в себе содержит», - предложил Салихов, поддержав предложение коллег о приведении в порядок кладбища Ново-Татарской слободы, где захоронен свет татарской культуры и интеллигенции.

«Мы единственный, наверное, город Поволжья без выхода к большой воде, — отметил в свою очередь и.о. префекта «Старого города» Нияз Усманов. – Мне вспоминаются слова экскурсовода из Нижнего Новгорода, которая призналась, что у них нет национальной изюминки, которая есть у нас, которая отражается в архитектуре и кухне. Личное мое пожелание — сохранить национальную самобытность в топонимике, в архитектуре».

Вернуть первоначальный облик здания речного вокзала известный татарстанский художник Рушан Шамсутдинов.

«Здание исковеркано последними переделками. Подлинная татарская архитектура на фотографиях 60-х годов просто восхищают. Хотелось бы сохранить это здание и придать ему первоначальный облик», - высказался он.

Эксперты также напомнили, о сохранившемся в Ново-Татарской слободе треугольнике исторических мечетей — Розовой, «Иске Таш» и Азимовская мечеть.

Прививка от бескультурья

«Сейчас будет застройка и минареты, скорее всего, закроются, как предложения – может какие-то просветы, чтобы было видно минареты. Сейчас видно минарет «Иске Таш»», — озвучил свое предложение заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, историк Айрат Файзрахманов.

Эксперты признали, что Ново-Татарской слободе не хватает объектов культурного отдыха. Фото: © Владимир Васильев

Он отметил важность наличия на данной территории культурных объектов, которые бы смогли перепрограммировать сознание давно населяющих Ново-Татарскою слободу людей.

«Не все так благополучно здесь по вечерам. Нужно перепрограммировать конечно это все. Важно наличие культурных объектов, К примеру, исчезнувшее ДК «Калинина», который был центром Ново-Татарской слободы», — отметил историк.

Подыскать место для Музея 1000-летия Казани, который сейчас ютится в здании городского магистрата на Баумана, попросила главный редактор «Казанские истории» Любовь Агеева.

Фото: © Владимир Васильев

«Если здесь найдется него место, будет замечательно, здание которое музею дали непригодно для этих целей. Там еще и Музей национальной культуры, а он ориентирован на татарскую культуру. Я бы хотела еще представить музейную экспозицию Казани, которую мы не видим. То, что здесь было до затопления. Очень большие пространства затоплены, а там жили люди, располагались дома. Даже на улицах сделать экспозиционные площади», — высказалась Агеева.

Напомнила об отсутствии в городе музея Татарской слободы напомнила и заместитель директора Национального музея РТ Светлана Измайлова.

Коллекции Нацмузея РТ могли бы экспонироваться в новых музеях в райне Речного порта Казани, полагает Светлана Измайлова. Фото: © Дамира Хайрулина

«Много домов было восстановлено с приспособлением под музей, но они, к сожалению, не подходят. Здесь также очень важна тема самой Волги…Тема должна получить отдельное место. Существуют частные океанариумы, есть коллекции в наших фондах, которые мы не можем в полном объеме выставить. Все, что связано с волжской флорой и фауной может получить здесь такое представление», — сказала Измайлова, добавив, что частью архитектуры могли бы стать и теплоходы, которые были бы доступны для осмотра горожанами.

«Две косы, которые здесь встречаются, как будто символизируют два мира, которые здесь встречаются. Это можно заложить в основу концепции: в одну половину сделать, условно, восточной, мусульманской, другую – западную, русскую, православную. С одной стороны разместить восточные рестораны, с другой — западные, памятники, топонимика. Мост может обрести символическое место встречи. Это слияние обозначить», — озвучил свое видение концепции развития новопоротовой мусульманский и общественный деятель Рустам Батров.

Директор Комитета по развитию туризма Исполкома Казани Дарья Санникова предположила, что в ландшафт территории реновации мог бы вписаться отель с панорамными окнами и некогда визитная карточка Советского района Казани ресторан «Акчарлак».

Директор Комитета по развитию туризма Исполкома Казани Дарья Санникова предложили разместитьв районе Речпорта отель с панорамными окнами и некогда визитную карточку Советского района города – ресторан «Акчарлак». Фото: © Владимир Васильев

«Хотелось бы единый туристический центр здесь иметь, где были бы собраны все виды туристических услуг, которые есть в городе Казани. В частности, связанные с речным туризмом, чтобы можно было выбрать любой тип отдыха», — резюмировала она.