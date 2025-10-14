«Зенит-Казань» представил обновленный состав в преддверии нового сезона

В Поволжском государственном университете состоялась торжественная презентация волейбольного клуба «Зенит-Казань» перед стартом сезона 2025/26. На мероприятии присутствовали игроки, тренерский штаб и руководство команды.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, выступая перед собравшимися, рассказал о развитии волейбола в республике. Особое внимание он уделил успехам «Школьной волейбольной лиги» — проекта, реализуемого под эгидой Федерации волейбола Татарстана.

«В прошлом году в проекте приняли участие 770 школ и 35,6 тысяч школьников. Под эгидой этих соревнований прошло порядка 14 тысяч матчей при участии 5981 команды», — сообщил Мухаметшин.

После официальной части у болельщиков появилась возможность пообщаться с игроками, получить автографы и сделать памятные фотографии.

Напомним, первый матч «Зенита-Казань» в новом сезоне состоится 19 октября в Москве против местного «Динамо».