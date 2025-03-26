Житель Татарстана обвиняется в мошенничестве на 20,9 млн рублей под видом обучения инвестициям

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего Анатолия Артемова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2021 года Артемов в составе организованной группы обманул 23 человека в Казани и Нижнем Новгороде. Злоумышленники действовали под видом представителей компаний «Файненшл Траст» и «ФТ-групп», предлагая услуги по обучению финансовой грамотности и брокерской деятельности.

Артемов не признает вину и содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани.

Против пяти сообщников обвинения уже рассматриваются в суде. Дело шестого фигуранта приостановлено — он объявлен в розыск.

Отдельное производство заведено в отношении неустановленных лиц, причастных к мошеннической схеме.

Общая сумма ущерба составила 20,9 млн рублей. Расследование выявило организованный характер преступления, что указывает на продуманную схему обмана доверчивых граждан под предлогом инвестиционного обучения.