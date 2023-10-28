Жители Казани смогут пройти бесплатное профобучение

Курсы организованы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Обучение будет проводиться в Казанском филиале РАНХиГС. Каждый курс продлится 144 академических часа и будет проходить в очной форме с использованием дистанционной образовательной технологии. После успешного освоения программы слушатели получат удостоверение РАНХиГС, которое позволит им открыть свой бизнес или трудоустроиться по специальности.

«В этом году мы уже обучили 417 слушателей по 16 программам – это больше, чем было запланировано. Курсы сформированы с учетом потребностей татарстанского рынка труда. Дополнительное образование могут получить женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; люди старше 50 лет и до 35 лет без высшего или среднего специального образования; безработные; студенты последних курсов и выпускники колледжей и вузов; отслужившие в армии ребята, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения. В этом году добавился ряд категорий –участники СВО и члены семей защитников России, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий в зоне СВО», - прокомментировала директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова.