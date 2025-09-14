Жительница Альметьевска Маргарита Трегубенко выиграла автомобиль Sollers ST8

14 сентября 2025  12:37
Елизавета Черкина

Жительница Альметьевска Маргарита Трегубенко выиграла автомобиль Sollers ST8. Об этом сегодня сообщили на телемарафоне «Мин яратам сине, Татарстан!». Розыгрыш автомобилей проводится среди тех, кто проголосовал в выборах. 

Программа «Рандомайзер» выбрала одну из участниц голосования. Этим счастливым человеком и оказалась Маргарита, которая пришла на выборы со своей семьей.

Напомним, сегодня проходит республиканский фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Главные призы – два автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов. Ещё среди участников в течение дня разыграют и другие призы. Это три робота-пылесоса DREAME TROUVER, три аэрогриля KitFort, три ручных отпаривателя Hyundai и микроволновку Samsung.

