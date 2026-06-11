Жителям Казани прямо на спортивном празднике рассказали об условиях контрактной службы

В минувшие выходные в Казани прошла военизированная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан». Мероприятие состоялось у стадиона «Трудовые резервы». Но главным событием для многих стал не сам забег, а мобильный пункт отбора на контрактную службу, который развернули прямо там.

Подойти к нему мог любой желающий — и взрослый, и ребенок. Сотрудники пункта подробно рассказывали об условиях работы по контракту с Минобороны РФ. А чтобы было нагляднее, организовали небольшую интерактивную выставку.

Как рассказал офицер пункта Егор Горячев, все желающие могли попробовать собрать и разобрать настоящий автомат Калашникова на специальном стенде. А еще — примерить полный комплект современной армейской экипировки «Ратник» и на себе почувствовать, сколько она весит.

Особый интерес вызвали новые направления службы. Например, гостям объяснили, как попасть в недавно сформированные войска беспилотных систем. По словам Горячева, набор туда стартовал с 1 января, и условия контракта там особые.

Кроме того, выяснилось, что Татарстан вошел в число семи регионов России, которые занимаются набором добровольцев в Африканский корпус. Так что в передвижном пункте можно было узнать и об этой возможности.