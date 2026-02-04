Звезды хоккея и защитники Отечества сыграют в благотворительном матче в Казани

4 февраля 2026  15:16
Автор:
Владислав Косолапкин

22 февраля в казанском Дворце спорта состоится благотворительный гала-матч «Герои Татарстана», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

На ледовой арене встретятся две команды: «Легенды хоккея РТ», в составе которой выступят известные спортсмены республики, и «Боевое братство», собранная из действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий. Игра пройдёт в два периода по 20 минут каждый.

Болельщики увидят в хоккейной форме таких звёзд, как Данис Зарипов, Алексей Чупин, Артём Лукоянов и Михаил Глухов.

Помимо самого матча, гостей ждёт насыщенная праздничная программа:

Торжественное открытие с участием Камерного хора Республики Татарстан

Концерт с выступлением Рустема Жиги и коллектива «жены СВО»

Детская зона с аниматорами и аквагримом

Полевая кухня

Розыгрыш подарков

Как отметил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, спорт играет ключевую роль в реабилитации вернувшихся с фронта.
«Физическая активность и командный дух помогают ветеранам вновь почувствовать вкус к жизни», — подчеркнул он.

Мероприятие проводится в рамках госпрограммы «Спорт России» и направлено на вовлечение защитников Отечества в спортивное движение. Организаторами выступают Правительство Татарстана, Минспорт и Минкульт республики при поддержке общественных организаций.

