В Пестречинском районе отреставрируют Покровскую церковь XIX века

12 марта 2026  18:23

Фото: телеграм-канал Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ согласовал проект восстановления храма в селе Янцевары, построенного в 1875–1884 годах на средства купца Павла Щетинкина. Здание долгие годы находилось в аварийном состоянии: после революции церковь закрыли, разобрали колокольню и завершения, внутри сделали междуэтажные перекрытия — в советское время там размещалась школа.

Сейчас в селе действует православный приход. Местные жители и благотворители собирают средства на восстановление святыни. Проект реставрации разработан в рамках госпрограммы «Развитие культуры Татарстана».

Планируется воссоздать утраченные части храма и паперть, верхние ярусы колокольни, восстановить декор фасадов и иконостас.

 ​​​​​​Фото: телеграм-канал Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

Глава профильного комитета Иван Гущин назвал храм ярким примером зодчества XIX века и отметил, что его возрождение станет центром притяжения для жителей.

