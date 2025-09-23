10 000 шагов к здоровью: в Казани пройдет массовая оздоровительная акция

В это воскресенье, 29 сентября, парк имени Урицкого станет центром здоровья и активности для всех казанцев. Здесь пройдет всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню сердца.

Участников ждет насыщенная программа: общая зарядка для разминки, мастер-класс по скандинавской ходьбе от профессиональных инструкторов и оздоровительная прогулка по маршруту длиной 10 000 шагов. На всем пути волонтеры будут поддерживать участников и обеспечивать безопасность.

Перед или после прогулки все желающие смогут бесплатно проверить свое здоровье: специалисты измерят артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Врачи Республиканского центра общественного здоровья дадут индивидуальные консультации по результатам анализов.

Расписание:



9:30 – начало регистрации участников.

10:00 – торжественное открытие.

10:30–12:30 – зарядка, мастер-класс и сама прогулка.

Акция организована при поддержке мэрии Казани, Союза пенсионеров России и Федерации северной ходьбы РТ. Это отличный способ провести выходной с пользой для тела и духа в приятной компании.