Раис РТ обсудил с руководством Минюста и ФСИН развитие пенитенциарной системы

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялась рабочая встреча Раиса региона Рустама Минниханова с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко и директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия на региональном уровне, а также перспективы совершенствования уголовно-исполнительной системы Татарстана. Особое внимание было уделено планам по укреплению материально-технической базы учреждений пенитенциарного комплекса республики.

Визит федеральных чиновников в Казань был приурочен к торжественному открытию нового следственного изолятора, построенного в рамках реализации государственной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

Встреча стала частью системного диалога между руководством региона и федеральными ведомствами, направленного на повышение эффективности работы правоохранительного блока и создание современных условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.