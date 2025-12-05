Импортозамещение в машиностроении обсудят на форуме в Казани

Крупнейшая в России отраслевая выставка и форум Comtrans, которые являются главной площадкой для демонстрации достижений и обсуждения будущего грузового транспорта в стране, изменят традиционную локацию. С 6 по 9 октября 2026 года мероприятие впервые пройдет не в Москве, а на площадке современного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко по этому поводу сказал, что Татарстан имеет огромный опыт проведения международных выставок. «Поэтому, когда к нам вышли с предложением провести выставку автотранспорта, мы, конечно же, его поддержали», - отметил он.

В первую очередь Минпромторг РТ намерен участвовать в этом проекте, чтобы поддержать татарстанских производителей, тем более что республика является одним из ключевых автомобильных кластеров страны. Здесь работают четыре крупных автопроизводителя: лидер грузового машиностроения КАМАЗ, автомобильный холдинг «Соллерс», производитель автомобилей представительского класса «Аурус» и компания «РариТЭК», специализирующаяся на электробусах.

Помимо этого в Татарстане расположены около 60 крупных производителей автокомпонентов и более 200 предприятий, выпускающих стандартные комплектующие. «Больше 10% от всего промышленного производства республики приходится на машиностроение. Нам сам Бог велел проводить такие форумы для наших автопроизводителей, чтобы продвигать их, выводить на новый уровень и локализовывать новые производства в Татарстане», - отметил министр.

Директор выставки и форума Comtrans Роман Кузьмин остановился на преимуществах новой площадки. Он пояснил, что мощная промышленная база и развитая транспортная инфраструктура региона сделали Татарстан идеальным кандидатом. Но главная фишка предстоящего события - особые возможности выставочного комплекса «Казань Экспо».

«Это уникальная площадка, которая позволит совместить три формата: отраслевую выставку, федеральную программу и полноценный тест-драйв коммерческой техники», - заявил Кузьмин. Возможность не просто увидеть, а пощупать и опробовать технику в реальных условиях станет одной из ключевых особенностей мероприятия.

Идея тест-драйва оказалась настолько привлекательной, что Коробченко тут же внес свое предложение: рассмотреть для этих целей дополнительную площадку - автодром «Казань-ринг».

Также Кузьмин пообещал рассмотреть и предложение корреспондента «КВ» - провести тест-драйв на дорогах Татарстана еще и беспилотных машин.

Со своей стороны первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев заверил, что их площадка полностью готова обеспечить высокий уровень сервиса. Он предложил использовать богатый опыт республики и организовать в рамках форума технические визиты на ведущие автопредприятия Татарстана, а также специализированные «Дни поставщика», что будет способствовать установлению новых деловых контактов и кооперационных связей.

Выставки Comtrans проводятся с 2000 года и заслужили репутацию главного отраслевого события. Ежегодно их посещают около 17 тысяч специалистов из всех регионов России и стран СНГ. В 2026 году к ним добавятся компании из Турции, Китая и Ирана.