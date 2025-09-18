100 волонтеров отреставрировали дом XIX века в Казани

Добровольцы движения «Том Сойер Фест» завершили реставрацию деревянного дома №65 по улице Большой, ставшего первым объектом фестиваля за пределами исторического центра Казани. В проекте, длившемся полгода, участвовало около 100 волонтеров.

Фото: пресс-служба проекта «Том Сойер Фест»

Особенностью здания, построенного в 1910 году (по данным БТИ) или относящегося к 1898 году (согласно архивным исследованиям), стала его принадлежность к комплексу второй соборной мечети Адмиралтейской слободы. Владелец дома Илья Евлампиев, программист и краевед, три года назад начал самостоятельную реставрацию, выполнив базовые работы перед подключением волонтеров.

Ключевыми этапами реставрации стали:

Воссоздание утраченных декоративных элементов по сохранившимся образцам

Ручная проработка исторической кружевной резьбы карнизов

Подбор аутентичной цветовой гаммы (бежевый фон с синими акцентами)

Реставрация исторических наличников и дверей

Организаторы отметили высокий интерес волонтеров к проекту, несмотря на удаленность локации от центра. Движение «Том Сойер Фест», зародившееся в Казани в 2016 году, впервые расширило географию проектов за пределы центральных районов, что открывает новые перспективы для сохранения исторического наследия города.