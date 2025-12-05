В Казани на полгода ограничат движение по транспортной развязке в Лаишевском районе

Закрытие коснется участка в районе пересечения путепровода железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань — Аэропорт» и автодороги «Казань – Боровое Матюшино». Ограничения продлятся до 15 июля 2026 года и связаны с масштабной реконструкцией участка автодороги «Казань – Оренбург». Работы включают реконструкцию дорожного полотна и строительство нового путепровода через железнодорожную линию.

Фото: t.me/mindortrans_rt

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, реконструкция охватывает участок от села Усады до жилого комплекса «Южный Парк». Проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности ключевой автодороги, связывающей Казань с южными районами республики.

На время проведения работ автомобилистам необходимо планировать альтернативные маршруты. Полное восстановление движения запланировано на середину лета будущего года.