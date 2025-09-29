146 казанцев отмечают столетний юбилей в 2025 году

В текущем году в Казани вековой юбилей празднуют 146 жителей города. Согласно статистике, представленной начальником Управления социальной политики Аппарата исполкома столицы Татарстана Ириной Смирновой, среди долгожителей преобладают женщины - 133 человека, в то время как мужчин-столетников насчитывается 13.

На деловом понедельнике также были озвучены данные о пенсионном обеспечении в городе. По информации Социального фонда России на 1 января 2025 года, страховые пенсии в Казани получают более 288,3 тысячи человек.

Значительное число казанцев относятся к категории старшего поколения: свыше 39 тысяч жителей города перешагнули 80-летний рубеж. Более 1,3 тысячи горожан состоят на патронаже в отделениях надомного социального обслуживания.