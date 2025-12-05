Альметьевск стал победителем национальной премии как лучший «Креативный город»

news_top_970_100
Республика
5 декабря 2025  16:41

Город Альметьевск в Татарстане удостоен национальной премии в области креативных индустрий, получив звание «Креативный город». Церемония вручения наград состоялась 1 декабря в Москве в рамках пятого юбилейного сезона премии, учрежденной при поддержке Администрации Президента РФ.

Ключевым фактором победы стала масштабная трансформация городской среды, в ходе которой было обновлено более 15 общественных пространств. Среди знаковых проектов — «Фабрика креативных процессов», индустриальный сквер и другие площадки, которые стали центрами общения, творчества и образовательных программ. Значительный вклад в преобразования внесла компания «Татнефть».

Особое внимание в Альметьевске уделяется созданию среды для молодежи, где дети и подростки могут осваивать современные технологии, пробовать себя в IT-сфере, анимации, дизайне и мультимедиа. Параллельно развивается культурная жизнь: театры «Легкие крылья» и «Аулак» интегрировали искусство в повседневность горожан.

Для сохранения и популяризации локального наследия был создан музыкальный лейбл «Каракуз» и одноименный этнофестиваль. А для музыкантов, работающих в других жанрах, организованы фестивали «Страна поющего соловья» и «Браво, Альметьевск!», предоставляющие профессиональные сценические площадки.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря 2025
Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря 2025
Альметьевск стал победителем национальной премии как лучший «Креативный город»
В Казани на полгода ограничат движение по транспортной развязке в Лаишевском районе
В Казани открыли новый следственный изолятор на 1000 мест
В Казани открыли новый следственный изолятор на 1000 мест
На форуме «Наш Татарстан» обсудят гражданско-патриотическое воспитание молодежи
В Татарстане сняты ограничения на посещение лесов
В Казани задержан мужчина за призывы вступить в террористическую организацию
Почему хлеб — не милость, как не навредить пернатым и чем их подкармливать зимой
Почему хлеб — не милость, как не навредить пернатым и чем их подкармливать зимой