17,1 тысячи тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки

Город
15 января 2026  09:43

За минувшие сутки коммунальные службы Казани отправили на снегоплавильные пункты более 17 тысяч тонн снега. Для уборки улично-дорожной сети было привлечено свыше 770 единиц спецтехники и почти 650 рабочих.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, параллельно с расчисткой дорог и тротуаров велась противогололедная обработка — использовано около 100 тонн материалов, включая реагенты и песко-соляную смесь. Работы продолжаются и сегодня: в дневную смену задействованы более 400 машин и около 600 сотрудников.

С начала зимы с улиц города уже вывезено свыше 370 тысяч тонн снега, а общий расход противогололедных средств превысил 30 тысяч тонн. Власти напоминают автомобилистам о важности правильной парковки — оставленные вдоль проезжей части машины осложняют работу уборочной техники.

