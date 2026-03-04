В Казани почти увеличат число зон с 30-минутной бесплатной парковкой

4 марта 2026  16:36

Городские власти планируют добавить ещё 10 участков, где водители смогут оставлять машины бесплатно на полчаса. Сейчас такой режим действует на 22 площадках (431 машино-место), после расширения их станет 32.

Новые парковки на 112 мест появятся рядом с социальными объектами — школами, детскими садами и поликлиниками. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Полный список объектов, у которых планиурется 30-минутный бесплатный период парковки доступен на сайте мэрии.

Бесплатный получасовой интервал позволит родителям и посетителям учреждений решать свои дела, не оплачивая стоянку.

Напомним, вчера стало известно, что общее число платных парковочных мест в Казани превысило 14,5 тыс штук.

