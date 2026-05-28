176 евроконтейнеров и 112 желтых сеток появилось в Казани с начала года

28 мая 2026  11:08

Региональный оператор УК «ПЖКХ» намерен в 2026 году заменить тысячу евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов и 550 пластиковых баков для раздельного сбора мусора. На данный момент в городе уже появились 176 контейнеров и 112 желтых сеток. Обновления распределились по районам: 54 бака и 3 сетки — в Авиастроительном и Ново-Савиновском; 15 евроконтейнеров и 60 желтых сеток — в Кировском и Московском; 72 емкости и 32 сетки — в Вахитовском и Приволжском; 35 баков и 17 желтых сеток — в Советском районе.

Новые пластиковые сетки для раздельного накопления отходов удобнее прежних металлических: они легче, оснащены крышкой «Твин Лид» и служат до пяти лет. На стандартной площадке у многоквартирных домов обычно размещают от двух до восьми евроконтейнеров и одну желтую сетку, а возле частного сектора — от шести до десяти контейнеров и одну сетку.

