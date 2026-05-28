Журналистов и блогеров РТ приглашают на конкурс о здоровом долголетии

28 мая 2026  11:22

Региональное движение «За медицину здорового долголетия» проводит творческое состязание среди представителей медиа и общественных деятелей республики. Заявки принимаются до 15 июня 2026 года на сайте движения. Участвовать могут граждане старше 18 лет. Им предлагается оригинально и ярко осветить принципы активного долголетия и деятельность движения. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные с 1 октября 2025 года по 10 июня 2026 года.

Конкурс проходит по трем номинациям: «Видеоконтент» (сюжеты и ролики для соцсетей), «Текстовый контент» (статьи, постеры) и «Творческий контент» (короткометражные мультфильмы, музыкальные клипы). Победителей объявят на втором форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в июле. Оценивать работы будет экспертный совет из известных журналистов, блогеров, представителей общественных организаций и Фонда Росконгресс.

