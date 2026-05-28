В Казани 27 июня пройдет фестиваль «Рок-Волна»

28 мая 2026  10:39

В День молодежи, 27 июня, в парке «Крылья Советов» состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Рок-Волна». Заявки на участие принимаются до 15 июня. Приглашаются сольные исполнители и группы без возрастных ограничений (от 7 лет), играющие рок, в том числе авторскую музыку, каверы и рок на татарском языке.

Победителей определят в пяти номинациях, включая приз зрительских симпатий. Хедлайнерами выступят духовая банда «JUST BRASS» и казанская группа «LEVEL UP». Фестиваль проводится при поддержке Минмолодежи РТ и Росмолодежи.

