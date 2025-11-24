19 вузов Татарстана внедряют программу «Обучение служением»

В Татарстане 19 вузов начали работать по программе «Обучение служением». Ее суть проста: вместо абстрактных заданий из учебников студенты будут делать реальные проекты для благотворительных фондов, госучреждений или бизнеса. Результат зачтут как курсовую, практику или даже диплом.

Эта программа дает студентам и школьникам возможность вместо обычных учебных заданий делать полезные проекты для реальных заказчиков. А результаты этой работы засчитываются как курсовая, практика или даже диплом. Как сказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, чтобы воспитать настоящего гражданина, нужно с юных лет давать ему возможность участвовать в реальных социальных проектах.

Доктор экономических наук и куратор программы «Обучение служением» в Общественной палате Татарстана Варвара Кулькова рассказала, как работает эта программа. Суть в том, что студенты вместе с преподавателями помогают решать реальные задачи для разных организаций: благотворительных фондов (НКО), госучреждений или бизнеса.

Вот как это выглядит на практике. К примеру, студенты-айтишники делают удобные сайты для слабовидящих или будущие врачи учат язык жестов, чтобы лучше понимать пациентов с нарушением слуха.

К программе присоединились не только 19 вузов, но и 65 организаций-партнёров. Чтобы все они работали слаженно, для проекта создали единый стандарт.

Как объяснил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин, этот стандарт — это как подробная инструкция для колледжей и вузов. В ней прописаны все шаги: как назначить кураторов, собрать студенческие команды, открыть «Добро.Центры» и вписать программу в учебный процесс.

«Мы также будем предлагать вузам поддерживать волонтёрство и самих студентов, которые им занимаются», — добавил Мубаракшин.

Дальше программу планируют расширить: подключить колледжи и техникумы и привлечь ещё больше партнёров, особенно из бизнеса. А в 2026 году в Татарстане пройдёт большой семинар, куда приедут 100 студентов и представителей некоммерческих организаций, чтобы поделиться друг с другом успешным опытом.