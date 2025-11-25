20 домов и 3045 квартир введено в РТ по соципотеке

С начала 2025 года в Татарстане введено в эксплуатацию 20 социальных жилых домов, обеспечивших 3045 семей новыми квартирами. Общая площадь построенного жилья составила 150,6 тыс. квадратных метров, что соответствует 93% от запланированного на год объема.

Новые жилые комплексы распределены по ключевым городам республики: девять домов расположены в Казани, пять — в Набережных Челнах, два — в Бугульме. Все квартиры полностью подготовлены для заселения — выполнена отделка, установлено сантехническое оборудование, приборы учета и варочные панели.

Инвестиционная программа Госжилфонда на текущий год предусматривает строительство 35 жилых зданий на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. квадратных метров. Республиканская программа социальной ипотеки, реализуемая с 2005 года, способствует решению задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За двадцатилетний период действия программы в Татарстане построено 8,5 млн квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия 138 тысячам семей. Количество граждан, проживающих в этом жилье, сопоставимо с населением Набережных Челнов.