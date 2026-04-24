200 тысяч посещений и 45 млн рублей: как татарстанцы пользуются чат-ботом в MAX

Жители республики всё активнее используют цифровые сервисы в национальном мессенджере MAX. Через чат-бота «Госуслуги Республики Татарстан» с подключёнными «Сервисами MAX жителя Татарстана» за девять месяцев работы было оплачено счетов и услуг на 45 миллионов рублей. Такую статистику привели в пресс-службе Минцифры РТ.

Решение любых вопросов — за пару минут

В ведомстве подчеркивают: чат-бот позволяет быстро и без лишних усилий решать множество ежедневных задач. Сервис даёт возможность записаться к врачу, внести платежи по налогам, интернету или коммуналке, проверить штрафы, найти бесплатные точки доступа Wi-Fi. Всё устроено максимально просто — выбрал нужную опцию, и вопрос улажен.

Цифры и самые востребованные услуги

Авторизацию через учётную запись портала «Госуслуги» прошли уже более 35 тысяч человек. Общее количество обращений к сервису перевалило за 200 тысяч.

Наибольшей популярностью пользуется запись на приём к медицинским специалистам — татарстанцы обращались к этой опции более 22,8 тысячи раз. Второе место по востребованности занимает оплата жилищно-коммунальных услуг: здесь проведено 5,8 тысячи транзакций на сумму 34,8 миллиона рублей.

В топ также вошли: проверка штрафов ГАИ (около 5 тысяч запросов), оплата газа (3,7 тысячи платежей на 4,4 миллиона рублей), оплата детского сада (1,2 тысячи операций на 4,2 миллиона рублей) и пополнение образовательной карты (757 операций на 261,8 тысячи рублей).

Другие полезные функции

В Минцифры РТ напомнили, что чат-бот позволяет вносить платежи по социальной ипотеке, получать медицинские документы, пополнять транспортную карту, записываться на приёмы в различные ведомства и пользоваться другими сервисами. Технологии делают повседневную жизнь проще и быстрее, помогая экономить время и силы.