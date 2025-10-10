25 км/ч: средняя скорость общественного транспорта в Казани

Согласно совместному исследованию 2ГИС и журнала «Мобилити», наземный общественный транспорт в Казани развивает среднюю скорость 25 км/ч. Этот показатель соответствует уровню Санкт-Петербурга и Волгограда, но существенно уступает московским 33 км/ч.

Анализ данных за первое полугодие 2025 года показал, что Казань входит в группу городов-лидеров по скорости перемещения наземного транспорта среди российских миллионников. При этом средняя скорость в городе складывается с учетом остановок, дорожной обстановки и времени на посадку-высадку пассажиров.

Эксперты отмечают, что ключевыми факторами повышения скорости являются выделенные полосы, оптимизация светофорных фаз и регулярная работа над устранением транспортных узких мест. В Казани эти меры позволяют поддерживать скорость на уровне, превышающем показатели Новосибирска (24 км/ч), Екатеринбурга (20 км/ч) и других крупных городов.