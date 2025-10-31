Экс-форвард «Ак Барса» Петан покинул швейцарский клуб

31 октября 2025  20:16
Эдгар Витковский

30-летний нападающий Николас Петан расторг контракт с клубом «Амбри-Пиотта», сообщает официальный сайт швейцарцев. Форвард летом покинул «Ак Барс», после чего заключил двухлетний контракт с командой Швейцарской национальной лиги. В сезоне 2025/26 успел провести 15 матчей и набрать 4 (1+3) очка, при этом его показатель полезности составил «-13». «Амбри-Пиотта» занимает предпоследнюю строчку в лиге, набрав 19 очков в 20 встречах.

В КХЛ Петан отыграл один сезон – в 60 матчах он набрал 50 (13+37) очков при показателе полезности «+5». Семь матчей регулярки форвард завершил с тремя набранными очками.

