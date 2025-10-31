В Казани устанавливают 1600 ящиков с противогололедными материалами

31 октября 2025  16:15

В преддверии зимнего сезона на улицах Казани началась установка специальных контейнеров с пескосоляной смесью для борьбы с гололедом. Всего в городе планируется разместить 1,6 тысячи таких ящиков, которые будут стратегически расположены в местах с наибольшей пешеходной активностью.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства города, противогололедные материалы предназначены для оперативной обработки тротуаров, пешеходных зон, остановочных комплексов, территорий у социальных учреждений и городских парковок. Такое решение позволит коммунальным службам оперативно реагировать на изменение погодных условий и предотвращать образование опасного льда.

Напомним, что с 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. В течение холодного сезона на улично-дорожной сети города общей площадью более 20 млн кв. метров будет задействовано 577 единиц специализированной техники. Установка стационарных контейнеров с реагентами станет дополнительной мерой обеспечения безопасности пешеходов в период неблагоприятных погодных условий.

Новости
