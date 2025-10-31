В Набережных Челнах при опрокидывании экскаватора на реке пропал человек

31 октября 2025  22:13

В Набережных Челнах произошла чрезвычайная ситуация на водных работах — во время очистки русла реки Мелекески опрокинулся плавающий экскаватор. Инцидент случился 31 октября около 14:35 в ходе дноуглубительных работ, проводимых для нужд ООО «Татмелиоводстрой».

По предварительным данным, 55-летний машинист, управлявший спецтехникой, пропал без вести. Спасательные подразделения продолжают поисковую операцию, однако тело мужчины до настоящего времени не обнаружено. Поступающая информация свидетельствует, что погибший не был официально трудоустроен в организации.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель городского прокурора Айдар Салимуллин. Органами прокуратуры инициирована проверка соблюдения требований трудового законодательства и норм промышленной безопасности при проведении дноуглубительных работ. Расследование установит все обстоятельства трагедии и причины опрокидывания плавэкскаватора.

