27-28 сентября в ИТ-парке пройдет фестиваль креативных «Город-Реактор»

«Реактору» в этом году исполняется 5 лет. Мероприятие будет сопровождать выставка «5 лет — этажи впечатлений» с лучшими работами резидентов за эти годы. На ней будут представлены: экспозиции декоративно-прикладного искусства татар, архивы резидентов «Милләт», моды и дизайна.

Также подготовят маркет товаров от резидентов «Реактора». В рамках фестиваля покажут презентацию документального фильма о проведении лабораторий и проведут мастер-класс по изучению традиционных татарских техник народных ремесел.