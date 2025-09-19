27-28 сентября в ИТ-парке пройдет фестиваль креативных «Город-Реактор»

19 сентября 2025  07:41
Автор:
Дмитрий Смирнов

«Реактору» в этом году исполняется 5 лет. Мероприятие будет сопровождать выставка «5 лет — этажи впечатлений» с лучшими работами резидентов за эти годы. На ней будут представлены: экспозиции декоративно-прикладного искусства татар, архивы резидентов «Милләт», моды и дизайна. 

Также подготовят маркет товаров от резидентов «Реактора». В рамках фестиваля покажут презентацию документального фильма о проведении лабораторий и проведут мастер-класс по изучению традиционных татарских техник народных ремесел. 

 

