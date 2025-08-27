3 случая заражения новым штаммом «Стратус» COVID-19 выявлено в РТ за неделю

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировано 194 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. Как сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Людмила Авдонина, эпидемиологическая ситуация демонстрирует устойчивое улучшение — показатель также на 9% ниже аналогичного периода прошлого года.

Доминирующим штаммом остается «омикрон», при этом новый вариант «стратус» представлен единичными случаями — в республике зафиксировано не более трех инфицированных. Особенностью нового штамма является низкая контагиозность и стандартная клиническая картина, схожая с ОРВИ.

96% случаев заболевания протекают в легкой форме, не требующей специализированного лечения. Медики рекомендуют соблюдать стандартные профилактические меры: вакцинацию, ревакцинацию и соблюдение гигиенических норм в период сезонного подъема заболеваемости.

Отмечается, что специфической терапии против отдельных штаммов коронавируса не существует — лечение назначается симптоматическое, в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России.