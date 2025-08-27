3 случая заражения новым штаммом «Стратус» COVID-19 выявлено в РТ за неделю

news_top_970_100
Республика
27 августа 2025  16:48

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировано 194 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. Как сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Людмила Авдонина, эпидемиологическая ситуация демонстрирует устойчивое улучшение — показатель также на 9% ниже аналогичного периода прошлого года.

Доминирующим штаммом остается «омикрон», при этом новый вариант «стратус» представлен единичными случаями — в республике зафиксировано не более трех инфицированных. Особенностью нового штамма является низкая контагиозность и стандартная клиническая картина, схожая с ОРВИ.

96% случаев заболевания протекают в легкой форме, не требующей специализированного лечения. Медики рекомендуют соблюдать стандартные профилактические меры: вакцинацию, ревакцинацию и соблюдение гигиенических норм в период сезонного подъема заболеваемости.

Отмечается, что специфической терапии против отдельных штаммов коронавируса не существует — лечение назначается симптоматическое, в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России.

news_right_column_240_400
Новости
3 случая заражения новым штаммом «Стратус» COVID-19 выявлено в РТ за неделю
В Нижнекамске прошло открытие модернизированного Кадрового центра «Работа России»
В Татарстане стартовала кампания вакцинации от гриппа
Как российский император искал совета у предка
Как российский император искал совета у предка
Во всех районах РТ стартуют бесплатные мастер-классы для сельской молодежи
В Казани обнаружен новый фрагмент исторического культурного слоя XVIII–XIX веков
Казань получила международную награду за вклад в развитие «Великого чайного пути»
В килограммах или кубометрах: какие проблемы обсуждаются в сфере обращения с отходами?
В килограммах или кубометрах: какие проблемы обсуждаются в сфере обращения с отходами?