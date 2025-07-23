326,4 млрд рублей поступило в бюджет Татарстана за первое полугодие

За первые шесть месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 326,4 млрд рублей , из которых 276,4 млрд рублей пришлись на налоговые и неналоговые доходы. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании с участием руководителей финансовых, налоговых и казначейских органов.

Выполнение годового плана по сбору собственных доходов составило 54,5% , однако, как подчеркнул глава республики, достигнутые показатели не являются основанием для расслабления .

«Ситуация с исполнением бюджета в этом году крайне напряжённая. Отмечается снижение поступлений по налогу на прибыль по сравнению с прошлым годом, и по прогнозам предприятий, эта тенденция будет сохраняться», — заявил Минниханов.

Он призвал активизировать поддержку производственных предприятий, использовать все доступные меры господдержки и оперативно вырабатывать новые механизмы содействия бизнесу. Особое внимание было уделено национальным проектам : в 2025 году на их реализацию направлено 42,9 млрд рублей , в том числе 23,4 млрд — из федерального бюджета. В рамках этих проектов планируется строительство и реконструкция 456 объектов — от школ и больниц до дорог и объектов ЖКХ.

Минниханов поручил Минфину РТ обеспечить безусловное исполнение социальных обязательств , строгое соблюдение финансовой дисциплины и активное участие в формировании федерального бюджета на 2026 год с целью привлечения дополнительных средств через механизмы софинансирования.

Госдолг Татарстана на 1 июля 2025 года составляет 99,1 млрд рублей , что остаётся в пределах устойчивых финансовых норм. В то же время, по словам главы республики, ключевым резервом пополнения бюджета остаётся работа с налоговой задолженностью, объём которой — 11,7 млрд рублей . Минниханов поручил продолжить активные меры по её взысканию.