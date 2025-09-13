348 студентов из Татарстана получат гранты на развитие инновационных проектов

В рамках шестой волны всероссийского конкурса «Студенческий стартап» учащиеся из Татарстана продемонстрировали выдающиеся результаты — 348 проектов из республики вошли в число победителей. Федеральный отбор, организованный Платформой университетского технологического предпринимательства при Минобрнауки России, выявил наиболее перспективные инициативы молодых innovators.

Как отметила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, особая значимость достижения заключается в том, что половина отобранных проектов соответствует приоритетам национальных инициатив в сфере технологического развития. Это свидетельствует о глубокой интеграции образовательной и научно-производственной экосистемы региона.

Среди поддержанных разработок — инновационное приложение для оценки пищевых рисков с учетом индивидуальных особенностей здоровья, передовая агротехнология сохранения азота в почвах, а также цифровая платформа для поддержки молодых музыкантов, объединяющая образовательные, студийные и издательские функции.

Каждый из победителей получит грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Всего в шестом цикле конкурса было отобрано 2,5 тысячи проектов, включая разработки иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.