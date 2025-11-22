38 проектов туристической инфраструктуры в Татарстане получат господдержку

В Татарстане определены победители второго конкурсного отбора на получение государственной поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В 2025 году финансирование получат 38 проектов из 19 муниципальных районов республики. Об этом сообщает Государственный комитет РТ по туризму.

Средства будут направлены на создание и модернизацию объектов туристической инфраструктуры, включая зоны отдыха, объекты автотуризма и семейного досуга. Особое внимание уделено развитию инфраструктуры вдоль автомобильных маршрутов, что соответствует поручению Президента России.

В рамках поддержки предприниматели смогут установить детские и спортивные площадки, создать зоны для отдыха и активного времяпрепровождения, приобрести модульные конструкции для проведения мероприятий, организации питания и спа-процедур. В некоторых объектах появятся новые санитарные модули и банные зоны.

Отдельный проект предусматривает строительство веревочного парка в Мамадышском районе, что расширит возможности для активного отдыха на природе. Реализация этих инициатив позволит повысить качество туристических услуг и разнообразить предложения для гостей Татарстана.