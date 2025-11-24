38 туристических проектов из 19 районов Татарстана получат господдержку

Республика
24 ноября 2025  11:54

В Татарстане подведены итоги конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Государственную поддержку получат 38 инициатив из 19 муниципальных образований республики, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Особое внимание в 2025 году уделяется созданию объектов для автотуристов, что соответствует поручению Президента России Владимира Путина. Проекты включают обустройство детских и спортивных площадок, установку модульных конструкций для спа-зон, пунктов питания и проката оборудования.

Среди получателей поддержки — известные туристические объекты: эко-ферма «Страусы Биляра» в Алексеевском районе, загородный комплекс Minger в Сабинском районе, глэмпинги в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Запланировано создание веревочного парка на базе отдыха «Берсут» в Мамадышском районе и приобретение банных комплексов для нескольких рекреационных зон.

Реализация этих проектов позволит расширить перечень услуг для туристов и повысить качество сервиса на популярных маршрутах республики. Финансирование осуществляется при соучастии предпринимателей в рамках национального проекта.

