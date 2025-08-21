45 пар создадут семьи в День Республики в Казани

Город
21 августа 2025  14:00

Торжественная церемония бракосочетания 45 пар из всех районов Татарстана пройдет 30 августа в новом здании театра Камала. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Республики и начнется в 11:00.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева лично примет участие в церемонии и вручит молодым семьям подарки от имени Раиса республики Рустама Минниханова. Как отметила руководитель Управления ЗАГС РТ Эльвира Ахметова, этот день символизирует не только единство республики, но и становление новых семейных союзов.

«Семья — это фундамент будущего Татарстана, хранитель традиций и ценностей, передающихся через поколения», — подчеркнула Ахметова.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Семья», предусматривающего комплекс мер поддержки молодых семей, включая жилищные программы и социальные льготы. Власти республики уделяют особое внимание созданию условий для укрепления института семьи и повышения демографического потенциала региона.

