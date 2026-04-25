600 волонтеров высадили 70 кедров в парке Урицкого на Центральном субботнике

Город
25 апреля 2026  22:42

Парк имени Урицкого в Казани стал главной площадкой республиканского субботника «Эковесна 2026». Место для проведения центрального события выбрали сами жители — по итогам опроса Минэкологии РТ. На уборку лесополосы в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» вышли 600 человек: волонтеры, студенты, работники заводов, представители общественных организаций и официальные лица.

Министр экологии РТ Азат Зиганшин на открытии отметил, что с 1 апреля к субботникам присоединились более 100 тысяч татарстанцев. «Каждый третий житель республики прямо или косвенно участвует в двухмесячнике. Отношение людей к экологии меняется — сегодня это не просто слова, а реальные действия», — подчеркнул он. Особое внимание в республике уделяется эковоспитанию с детского сада.

Участники субботника высадили 70 кедров — аллея станет живым символом заботы о природе. Члены Русского географического общества очистили озеро в парке, со дна которого извлекли множество монет и мишуру от хлопушек. Отдельным событием стало возложение цветов к Вечному огню в преддверии 9 Мая.

Параллельно с уборкой для гостей работали экологические площадки со сбором вторсырья (ПЭТ, стекло, макулатура, старая одежда). Все собранные отходы отправятся на переработку. Также прошли мастер-классы по китайской каллиграфии, росписи шоперов, нейрографике, семейная зарядка, эстафеты и научное шоу. Завершили акцию полевая кухня и концерт.

