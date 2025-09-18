Аэропорт Казани стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга

17 сентября 2025 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения Евразийской премии в области авиационного маркетинга, где международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая был признан лауреатом в номинации «Высшая лига гостеприимства». Награда присуждена по результатам экспертной оценки, учитывающей объективные критерии и достижения компании в 2024 году и первом полугодии 2025 года.

Премия учреждена для поощрения лучших организаций авиационной отрасли Евразийского региона, продемонстрировавших выдающиеся результаты в коммерческой, производственной и научной деятельности. Казанский аэропорт отмечен за исключительные достижения в организации обслуживания масштабных международных мероприятий, включая транспортное обеспечение саммита БРИКС в 2024 году.

Ключевыми факторами победы стали: безупречный прием официальных делегаций и первых лиц, ввод в эксплуатацию нового перрона для повышения комфорта пассажиров, а также динамичное развитие маршрутной сети с добавлением уникальных международных направлений. Аэропорт продемонстрировал комплексный подход к созданию эталонного сервиса, где каждая деталь работает на формирование безупречного впечатления гостей.