Аграрии РТ готовятся к посевной: дефицит кадров закрывают переобучением и студентами

Республика
22 февраля 2026  13:48

До старта весенних полевых работ осталось менее двух месяцев, и в сельском хозяйстве республики активно решают кадровую проблему. О том, как регион готовится к посевной, рассказал глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.

В ряде районов уже запустили программы переподготовки. Например, в Арском районе 15 человек обучили на трактористов-машинистов прямо на базе местного агроколледжа. Такой же опыт перенимают в Актанышском, Кукморском, Сабинском и Черемшанском районах.

Министр также призвал активнее привлекать к сезонным работам студентов старших курсов. Но главное условие, по его словам, — достойные условия труда, без которых удержать специалистов в отрасли невозможно.

Зяббаров напомнил, что оставшееся время нужно использовать не только для подготовки кадров, но и для обновления техники. Без современных машин и оборудования рассчитывать на эффективное производство не приходится.

Приёмка готовности хозяйств к полевым работам пройдёт с 23 по 27 марта.

