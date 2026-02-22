В Казани очистили почти половину скатных кровель от снега

За минувшие сутки коммунальные службы столицы Татарстана освободили от снега и наледи 131 крышу многоквартирных домов. Всего в городе насчитывается 2090 скатных кровель, из них на сегодня приведены в порядок 1014 — это 49% от общего количества.

Активнее всего работы велись в Кировском и Московском районах, где очистили 62 кровли. В Вахитовском и Приволжском районах справились с 37 крышами, в Советском — с 20, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — с 12.

Параллельно продолжается уборка дворов. Из 4177 дворовых территорий очищены 3628 (87%). В работах задействованы 1358 дворников и 215 единиц спецтехники.