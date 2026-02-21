УНИКС продлил победную серию до четырех матчей

21 февраля 2026  21:14
Эдгар Витковский

УНИКС обыграл на выезде «Автодор» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 101:65 (18:13, 22:14, 26:18, 35:20). Маркус Бингэм завершил встречу с 26 набранными очками при шести подборах. Джален Рейнольдс, проводивший свой 200-й матч за УНИКС, набрал 22 очка при пяти подборах и пяти результативных передачах.

УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ и седьмой раз в сезоне добрался до отметки в 100 набранных очков. Казанцы идут на второй строчке в таблице, одержав 25 побед в 28 играх.

