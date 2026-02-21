«Ак Барс» проиграл «Торпедо», ведя в счете 2:0

21 февраля 2026  20:39
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ. К 34-й минуте казанский клуб вёл в счёте 2:0 после голов Кирилла Семёнова и Нэйтана Тодда. В третьем периоде «Торпедо» отквитало две пропущенные шайбы, в том числе реализовав большинство. Игра дошла до серии послематчевых буллитов, где нижегородцы реализовали одну попытку против нуля у «Ак Барса».

С 80 очками казанская команда осталась на третьей строчке «Востока». Отставание от «Авангарда», идущего на втором месте, составляет четыре очка.

«Ак Барс» проиграл «Торпедо», ведя в счете 2:0
