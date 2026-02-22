Елена Валеева: Реконструкция ЦУМа находится на «финишной прямой»

22 февраля 2026  11:20

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева поделилась свежими деталями в своём телеграм-канале.

По её словам, внутри практически завершены потолочные конструкции, полы и стены. Сейчас собирают корпусную мебель, мягкая пока дожидается своего часа в упаковке. На площадке трудятся декораторы. Валеева лично ездила в мастерскую, чтобы проверить готовность элементов оформления: чак-чака для простенков, фигурных беккенчиков, треугольников и кистей для огромных полотенец.

Снаружи здания завершают монтаж металлических рёбер и орнаментальных акцентов на входах. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию.

Рабочие, кстати, не обошли стороной и масленичные традиции — на объекте угощали блинами.

