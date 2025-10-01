Айдар Салимгараев поздравил коллектив «Татмедиа» с 18-летием холдинга

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев обратился с поздравительной речью к коллективу холдинга по случаю 18-летия со дня его основания.

В своем обращении Салимгараев отметил значительный вклад редакций «Татмедиа» в продвижение социально важной информации и освещение жизни многонационального сообщества Татарстана. Подчеркивалась особая роль журналистов в формировании общественного сознания, сохранении исторической памяти и укреплении межпоколенческих связей, что особенно актуально в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель агентства пожелал коллективу новых перспективных проектов, творческой энергии для решения современных задач, а всем сотрудникам – крепкого здоровья, профессионального вдохновения и успехов в реализации всех начинаний.