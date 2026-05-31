Лето-2026 в Казани: купаться можно будет только на пяти пляжах

С 1 июня в столице Татарстана стартует купальный сезон, который продлится до 1 сентября. Однако из-за прохладной и дождливой погоды (дневная температура в первую неделю лета не превысит +22 градуса) реально комфортной для купания вода вряд ли станет. Спасатели напоминают: безопасной считается температура от 18–20 градусов для взрослых и от 25 — для детей. При более низкой есть риск переохлаждения и проблем с сердцем.

В 2026 году в Казани будут официально открыты пять пляжей с исследованным дном, буйками и дежурящими спасателями: «Локомотив» (Вахитовский район), «Нижнее Заречье» (Кировский район), «Озеро Глубокое» (Кировский район), «Озеро Большое Лебяжье» (Кировский район) и «Озеро Комсомольское» (Советский район, поселок Дербышки). На большинстве из них спасатели будут работать с 9:00 до 20:00, но есть и исключения (на «Нижнем Заречье» — до 21:00, на Комсомольском — с 08:00).

На других популярных локациях («Изумрудное озеро», «Малое Лебяжье», «Куземетьево», «Парк Победы» и «Большое Голубое озеро») купаться запрещено — это зоны отдыха у воды. Кстати, с этого сезона вход на Голубые озера станет платным (100 рублей, для льготников и детей — бесплатно). Собранные средства направят на благоустройство территории.