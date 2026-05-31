Ушла из жизни главный хранитель музея «Казанский Кремль» Ольга Шелковская

На 78-м году жизни скончалась Ольга Шелковская — главный хранитель музейных фондов музея-заповедника «Казанский Кремль», заслуженный работник культуры Татарстана. Трагическую новость сообщила пресс-служба республиканского министерства культуры.

Свою карьеру в музейном деле она начала в 1969 году научным сотрудником Государственного музея ТАССР. В 1990 году перешла в музейный фонд Татарстана, где занимала разные должности. Ей был присвоен классный чин «Советник государственной гражданской службы РТ 2-го класса». С 2007 года Шелковская возглавляла отдел хранения фондов «Казанского Кремля». В Минкульте отметили, что ее преданность профессии и искренняя любовь к искусству вдохновляли коллег и обогащали культуру региона. Ведомство выразило соболезнования родным и близким покойной.