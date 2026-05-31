Прокуратура РТ через суд добилась жилья для сироты-инвалида из Казани

31 мая 2026  11:27

21-летний житель Казани, имеющий инвалидность и статус сироты, долгое время не мог получить положенную ему по закону жилплощадь, хотя был официально включен в соответствующий список. Тогда молодой человек обратился за помощью в надзорное ведомство.

Прокуратура Советского района провела проверку и направила в суд иск о предоставлении парню благоустроенного жилья по договору социального найма. Суд удовлетворил требования, после чего решение было исполнено. Сирота-инвалид наконец получил долгожданные квадратные метры.

