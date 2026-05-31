В Чистополе лодка на Каме врезалась в пирс: одна пассажирка погибла, четверо пострадали

Трагедия произошла накануне ночью на лодочной пристани в Чистополе (улица Гуськова, 60). Судно с пятью людьми на борту — водитель-мужчина и четыре женщины-пассажирки — в темное время суток на скорости врезалось в бетонный пирс. В результате одна женщина погибла, четверо госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ, еще одна от госпитализации отказалась.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над лодкой и наехал на препятствие. Причины и обстоятельства выясняются. Татарская транспортная прокуратура начала проверку, на место выехал заместитель транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.