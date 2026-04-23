Айрат Фаррахов: задача - подготовить врачей нового поколения, готовых к любым вызовам

Исполняющий обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета, председатель регионального общественного совета федерального проекта «Здоровое будущее» «Единой России» Айрат Фаррахов назвал устранение кадрового дефицита одной из приоритетных задач для российской системы здравоохранения. По его словам, подготовка медиков — ключевое направление народной партийной программы, включающее увеличение бюджетных мест, развитие целевого обучения, модернизацию образовательных стандартов, наставничество и социальную поддержку.

КГМУ исторически входит в число лидеров страны по решению этой проблемы. В 2025 году на программы бакалавриата и специалитета зачислены 1439 студентов, в ординатуру — 523 человека, на программы среднего медицинского образования — 236 учащихся. Средний балл ЕГЭ вырос с 78,4 до 81,4, что позволило вузу войти в топ-5 медицинских университетов России. Выпуск составил 925 специалистов, из которых более 90% трудоустроены по профессии.

Фаррахов заявил, что его приоритет как руководителя вуза — формирование нового поколения врачей, способных отвечать на современные вызовы, с сохранением традиций Казанской медицинской школы. Развитие университета планируется через цифровизацию, международную интеграцию, практико-ориентированное обучение, расширение клинических баз и индивидуальные образовательные траектории.

Он также подчеркнул важность привлечения молодых ученых, поддержки научных школ и превращения научных разработок в реальные продукты, приносящие экономическую пользу. В настоящий момент «Единая Россия» собирает предложения в новую народную программу на сайте естьрезультат.рф. Для ее подготовки создан экспертный совет с участием Героев РФ, ученых, представителей промышленности и общественных объединений.